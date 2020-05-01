أيرلندا تبدأ استئناف نشاطها الاقتصادي في 18 مايو

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم الجمعة، في كلمة للأمة إن بلاده ستبدأ في إعادة تشغيل الاقتصاد يوم 18 مايو الجاري، في أول مرحلة من خمس مراحل ستمتد حتى منتصف أغسطس.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن فارادكار قوله إن عمال التشييد وعمال الأنشطة في المناطق المفتوحة سيعودون إلى العمل في غضون نحو ثلاثة أسابيع، مع اعتماد إجراءات التخفيف على مدى تقدم البلاد في محاربة فيروس كورونا . وقال إنه سيعاد فتح المدارس والكليات بحلول سبتمبر، أكتوبر.

وعلى الأجل القصير، سيتم السماح للمواطنين بممارسة الأنشطة الرياضة على بعد 5 كيلومترات من المنزل ، بعدما كانت كيلومترين، ولن تتم مطالبة كبار السن فوق سن السبعين بالبقاء في المنزل.

وقال فارادكار إن “المنحنى (الفيروس) قد وصل إلى درجة الثبات ، لكننا لم ننتصر بعد في هذه المعركة”. وقال: “لدينا أسبوعان آخران من القيود المشددة لإضعاف الفيروس بشكل أكبر وضمان ألا يعود مرة أخرى عندما نبدأ في الاختلاط بين بعضنا البعض”.

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