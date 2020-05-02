إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر استخدام عقار رمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا

قال ستيفن هان مدير إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن وكالته أصدرت أمرا باستخدام عاجل لعقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، للعلاج من مرض “كوفيد-19”.

ووصف هان في تصريحات من البيت الأبيض وبجواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودانييل أوداي المدير التنفيذي لشركة جيلياد التي تنتج الدواء الموافقة بأنها تمثل “سرعة البرق من حيث الموافقة على شيء ما”.

وذكر هان أن ريمديسيفير هو “أول علاج مرخص به بالنسبة لمرض كوفيد-19”.

وقال أوداي إن شركته سوف تتبرع بحوالي 5ر1 مليون عبوة زجاجية صغيرة للحقن من هذا العقار .

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