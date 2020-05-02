فيرنر يغلق الباب أمام بايرن: أفضل الرحيل إلى خارج ألمانيا

ويعد فيرنر هدفا لأندية يوفنتوس وإنتر وليفربول خارج ألمانيا.

وقال فيرنر لموقع “بيلد” الألماني: “بايرن ناد عظيم، ليست هناك حاجة للحديث عن ذلك”.

وتابع “أثبت هانسي فليك (مدرب بايرن ميونيخ) هذا الموسم أنه مدرب جيد جدا. ولكن إذا كان عليّ الرحيل، فإنني أفضل الرحيل إلى الخارج بدلا من بايرن”.

واضاف “مجرد تحدي دوري آخر سوف يجذبني أكثر من مجرد اللعب لفريق آخر في الدوري الألماني”.

وأتم عن اختياره المقبل “يجب أن يكون هناك تقدير متبادل. لهذا السبب اخترت ريد بول لايبزيج سابقا. ولهذا السبب سأختار النادي الذي يعطيني نفس الشعور”.

فيرنر سجل الموسم الحالي 27 هدفا ويمتلك عقدا مع لايبزيج حتى 2023، وتقدر قيمته السوقية بـ 70 مليون يورو.

وكان أوليفر مانتزالف المدير الرياضي للنادي قد حذر من إمكانية بيع نجوم الفريق الذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الجاري.

وقال لسبورت 1: “يجب أن نبيع قبل الشراء، لكن أعتقد أنه يمكن بيع عدد قليل، وقبل كل شيء، لا نريد بيع لاعبينا بأقل من قيمتهم السوقية”.

وأردف “مع أزمة فيروس كورونا ، لدينا حاليا مشاكل أخرى إلى جانب العقود. نحن نعرف شروط عقود لاعبينا ونعرفها جيدا، خاصة تلك التي تخص أفضل لاعبينا”.

واختتم “ليس من الجيد أن نتركهم يغادرون بدون مقابل. هذا هو الحال بالنسبة لـ تيمو فيرنر وسيكون الأمر نفسه بالنسبة لـ دايوت أوباميكانو. أنا أفكر في الجوانب المالية”.

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