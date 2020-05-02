مارسيلو يتهكم: منذ عامين وقعت لـ يوفنتوس لأني لا أستطيع العيش دون رونالدو

مارسيلو ظهر في بث مباشر عبر إنستجرام رفقة زميله السابق، فابيو كانافارو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2006.

وقال مارسيلو: “لا أفكر في الرحيل عن ريال مدريد، وأعتقد أن ريال مدريد كذلك لن يتركني”.

وأكد: “أنا بخير في مدريد، أنا هنا منذ وقت طويل مع عائلتي. بالطبع أشعر بالإطراء لاهتمام أندية أخرى بضمي، لا أدري إن كان يوفنتوس منها”.

وأضاف متهكما على التقارير التي ربطته ببطل إيطاليا: “وقّعت لـ يوفنتوس وارتديت قميصه قبل عامين بالفعل لأني لم أستطع العيش دون رونالدو، الناس يخترعون الكثير من الأشياء”.

وعندما طلب منه كانافارو اختيار الأفضل بين رونالدو، وليونيل ميسي، أجاب مارسيلو بدبلوماسية: “لا يمكنك أن تختار الأفضل بينهما، أنا لعبت 10 أعوام مع كريستيانو، والحافز الذي يخلقه داخل الملعب فريد من نوعه، يدفعك إلى الأمام. أما ميسي فإنه يكون متوقفا تماما ثم يصنع هدفا من العدم”.

كما أشاد بمدربه زين الدين زيدان: “الناس اعتقدوا أن زيدان لن يكون قادرا على إدارة غرفة خلع الملابس في وجود لاعبين من العيار الثقيل، لكنه أدى بشكلٍ مذهل”.

وأتم: “عندما عاد لتدريبنا، كنا نعيش وقتا مؤلما، لم نفز بأي شيء. لكن مع العمل والتواضع وتفهم لاعبيه، حققنا الكثير منذ عودته. كما أننا لم ننس العمل الكبير الذي قام به أنشيلوتي من قبل”.

مارسيلو (31 عاما) خاض 19 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي قبل تعليقه، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف.

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