مندوبا ليبيا لدى الأمم المتحدة يبحث مع نظيرة الامريكي الشأن الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، مع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة كيلي كرافت، خلال اتصال هاتفي تداعيات الهجوم على طرابلس وضواحيها وسبل وقف ما يتعرض له المدنيون من قتل ونزوح بسبب القصف للأحياء السكنية والمرافق الصحية .

و أكدت مندوبة الولايات المتحدة رفض واشنطن لـ«المواقف الأحادية لمحاولة فرض الحلول بقوة السلاح»، وضرورة احترام المسار الديمقراطي السلمي وأنه لا وجود لحلول عسكرية في حين أثنى السني على دور الولايات المتحدة الساعي إلى ايجاد حلول سلمية للأزمة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا