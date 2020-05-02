السفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام العمليات الديمقراطية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بحسب بيان للسفارة الأميركية أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،أول أمس الخميس، على أهمية احترام «العمليات الديمقراطية»، وضرورة تجنّب «المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح».

واتفق نورلاند وعقيلة على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية «الأمر الواقع»، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وقال بيان السفارة الأميركية أن الطرفين شددا على ضرورة وفاء جميع المشاركين في مؤتمر برلين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

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