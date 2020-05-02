مدرب روما: سأفعل كل شيء لإبقاء سمولينج

وقال فونسيكا في حواره مع ESPN:”سأفعل كل شيء بوسعي لأبقي عليه في روما العام المقبل أيضا. أعرف أنه يريد البقاء، لنرى ما سيحدث”.

وواصل “إنه شخص رائع، متواضع للغاية، محترف للغاية. يعشقه الجمهور وهو أحد القادة في غرفة الملابس”.

وأتم “ليس سهلا على المدافعين الإنجليز التأقلم على الكرة الإيطالية، لكنه كان رائعا”.

وتنتهي إعارة اللاعب مع ختام الموسم الحالي، وشارك سمولينج في 28 مباراة مع روما وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي الذي توقف في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وصوتت الأندية بالإجماع على استئناف الموسم الحالي ومنحت الحكومة الضوء الأخضر للفرق للعودة للتدرب بشكل طبيعي في الأسبوع الجاري.

لكن موعد عودة الكالتشيو لم تتحدد بعد.

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