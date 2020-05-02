مورينيو: الخسارة ضد بايرن كانت مؤلمة.. ريال مدريد كان الأفضل في 2012

ويرى البرتغالي أن ريال مدريد، الذي دربه في ذلك الوقت، كان الفريق الأفضل في القارة العجوز، مشيرا إلى تحقيقه لأرقام رائعة في الدوري وانتزاع اللقب من الغريم التقليدي برشلونة.

وقال مورينيو في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:”ريال مدريد كان الأفضل في إسبانيا ذلك الموسم، وكذلك في أوروبا”.

وواصل “لهذا كان مؤلما جدا التعايش مع الخروج أمام بايرن في دوري الأبطال”.

واستمر المدرب الأسبق لتشيلسي وإنتر ميلان “إنهاء سيطرة برشلونة بالوصول إلى رقم قياسي في عدد النقاط وعدد الأهداف جعل الأمر أفضل وأكثر أهمية لأننا توجنا بأجمل طريقة ممكنة”.

وأتم “لم يكن فقط أننا فزنا بالدوري، لكننا لأننا صنعنا التاريخ”.

على مدار ثلاثة مواسم قضاها “سبيشال وان” في قلعة سانتياجو برنابيو توج بثلاثة ألقاب محلية، لكن دائما كان يتعثر في نصف نهائي دوري الأبطال.

في 2011 أقصاه برشلونة، في 2012 أخرجه بايرن، وفي 2013 حرمه دورتموند النهائي، ليرحل مورينيو عن ريال مدريد ويعود إلى تشيلسي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا