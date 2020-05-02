كيم جونج أون يقتل الشائعات ويرسل رسالة إلى العمال في عيدهم خلال افتتاح مصنع أسمدة | صور

فجأة ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون ، إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة غياب طالت قرابة شهر لكي يصيب التكهنات حول وفاته في مقتل، وكان توقيت ظهوره مقصودًا من قيادة حزب العمال الكوري الشيوعي ، في اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع ب عيد العمال ، حيث حضر فعاليات حفل إكمال تشييد مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية.

وكان آخر ظهور علني للزعيم كيم جونج أون منذ 11 إبريل الماضي، عندما ترأس اجتماعا لمناقشة مكافحة فيروس كورونا الجديد، واختفى بعدها لكي يثير علامات استفهام، خصوصًا بعدما غاب عن حفل ذكرى ميلاد جده كيم جونج إيل الرئيس المؤسس للجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية.

ونقلت وكالة الأنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت، بأن ” كيم جونج أون ، الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حضر حفل افتتاح مصنع للأسمدة الفوسفاتية يوم أمس الجمعة”.

وذكر التقرير أن “جميع المشاركين انطلقوا في ترديد هتافات ترحيب مدوية، تعبر عن المجد الأعظم للزعيم الأعلى الذي أحدث تغييرا جديدا” في تطوير صناعة الأسمدة.

وأشار التقرير إلى أن حفل الانتهاء من تشييد مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية، الذي تم بناؤه كقاعدة إنتاج للأسمدة، أُقيم بشكل رائع في عيد العمال ، العطلة الدولية للعاملين في العالم أجمع.

وخلال الحفل، تفقد كيم عدة أماكن، بما في ذلك عملية معالجة المواد الخام، وعملية إنتاج الفوسفور الأصفر، وعملية إنتاج سماد فوسفات الأمونيوم، وعملية التعبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عنه قوله برضا “أصبح الآن في مقدور العمال الزراعيين تركيز كل جهودهم على تحقيق هدف إنتاج الحبوب الذي حدده الحزب مع امتلاك الضمانات لذلك”.

وأضاف التقرير أن كيم كان برفقته شقيقته كيم يو جونغ فضلا عن مسئولين كبار آخرين، من بينهم باك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وألقى باك بونج جو كلمة افتتاحية، قال فيها إن الانتهاء من إنشاء المصنع أصبح حدثا كبيرا يبشر بالخير وأدخل سعادة كبيرة على قلوب جميع العمال الزراعيين وغيرهم من الناس في البلاد.

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