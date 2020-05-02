دراسة: الأطقم الطبية الكينية يتم إجبارها على إعادة استخدام معدات صحية

كشفت دراسة أجرتها شبكة القضايا القانونية والأخلاقية في كينيا أن غالبية العاملين الصحيين في كينيا يتم إجبارهم على إعادة استخدام معدات صحية.

وقال معظم العاملين الصحيين الذين أجريت معهم مقابلات في الدراسة إن هناك نقصا في الإمدادات المنتظمة من الحكومة، بينما قال 17.8٪ فقط إنهم كانوا يزودون بانتظام بمعدات الحماية.

من ناحية أخرى، قال مدير برنامج عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور ميشيل ياو، فى تصريحات صحفية، إن الحكومات بحاجة إلى تقديم برامج لتجديد المعلومات للعاملين في مجال الصحة بانتظام حتى يكونوا مؤهلين بشكل أفضل لرعاية المرضى، وكذلك لحماية أنفسهم.

وأضاف الدكتور ياو: “أهم شيء هو التمرين، إذا لم تتدرب يمكنك ارتكاب خطأ وكشف نفسك وعائلتك”.

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