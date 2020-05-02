الأغا يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي هو نتيجة لارتفاع معدل الطلب في السوق الموازي بسبب سعي منسقي كتائب المرتزقة السوريين لشراء العملة نقدا وذلك لسداد أجور المرتزقة والتي تبلغ ألفين دولار شهريا.

وقد اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق ليصبح عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى نحو 7400 عنصرا بينهم مجموعة غير سورية.

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