الصحة الإيرانية: تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 802 حالة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال إيران ية، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات حتى الآن 6 آلاف و156 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور – خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة أنباء “إرنا” ال إيران ية – إن التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في إيران سجلت 802 إصابة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” داخل البلاد إلى 96 ألفا و448 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ حتى اليوم 77 ألفا و350 حالة، موضحا أنه تم إجراء 484 ألفا و541 اختبارا طبيا للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” في 126 مختبرا في جميع أنحاء البلاد.

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