مجموعة من الاثار الليبية تشارك في مهرجان الأفلام الأثرية بامريكا

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت الهيئة العامة للسياحة أن معالم اثرية ليبية ستشارك في مهرجان الأفلام الأثرية الذي ينطلق يوم 13 من شهر مايو الجاري في مدينة (يوجين) بولاية (أوريجون) الامريكية عبر فيلم من إنتاج شركة استوديو ايطاليا، ومدته 33 دقيقة، ضمن قائمة أفلام مهرجان قناة علم الآثار (TAC).

ويقدم الفيلم الايطالي الذي سيعرض يوم 14 مايو الجاري، عبر موقع المهرجان فقط، لمحة عن مزارات ومعالم أثرية وتاريخية في ليبيا، ويغوص في هندستها المعمارية الرائعة، وأساليب البناء المتميزة.

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