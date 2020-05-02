بارما وبولونيا ينضمان لـ ساسولو ويعلنان العودة للتدريبات

وكان ساسولو قد أعلن كأول ناد في إيطاليا عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية مع شروط صارمة ().

في بولونيا سيعود اللاعبين للتدريبات دون مدربهم الصربي شينشيا ميهايلوفيتش والذي سيكون حضوره اختياريا بسبب إصابته بمرض السرطان.

بينما شدد بارما في بيانه بأنه سيسمح للاعبين باستخدام مرافق التدريب في الهواء الطلق “خاضعة للامتثال للبروتوكول الصحي وقواعد الاستخدام التي تم تطويرها بالتعاون مع أطباء النادي”.

ومنحت منطقة إميليا رومانيا الفرق الرياضية التابعة لها الإذن لاستئناف التدريبات في 4 مايو، عند بدء إيطاليا المرحلة الثانية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وانضمنت منطقتي كامبانيا ولاتسيو لـ إميليا رومانيا لفتح أبوابهم لاستئناف تدريبات الفرق.

كانت أندية إيطاليا بالإجماع قد وافقت على عودة النشاط الكروي للمسابقات الإيطالية خلال الفترة المقبلة. ()

إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشار فيروس كورونا في أوروبا بعد وفاة 28،236 شخصا.

يأتي ذلك الإذن رغم قرار الحكومة الإيطالية برفض استئناف أي رياضة سوى الرياضات الفردية.

وتتوقف بطولة الدوري الإيطالي منذ مباراة ساسولو وبريشيا يوم 9 مارس الماضي في الجولة الـ27 من المسابقة.

يوفنتوس كان يتصدر بطولة الدوري برصيد 63 نقطة قبل التوقف، وبفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، ومن بعدهما يأتي إنتر ميلان برصيد 54 نقطة، لكن بمباراة أقل.

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