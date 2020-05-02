إقامة أول قداس بكاتدرائية كولونيا بعد توقف ستة أسابيع

يقام في العاشرة من صباح غد، الأحد، بكاتدرائية كولونيا ، أول قداس منذ تطبيق قيود التعامل بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث سيسمح بحضور عدد من جمهور ال كنيسة أيضا على نحو تدريجى.

وقال المكتب البابوي بأكبر كاتدرائية في المانيا، إن كبير الأساقفة راينر ماريا فولكي سيقود هذا ال قداس .

أقيم آخر قداس بالكاتدرائية في 14 مارس الماضي.

تطبق مع استئناف إقامة القداديس الدينية قواعد صارمة، حيث لن يسمح إلا بدخول 122 شخصا يوم الأحد، يمثلون في البداية العاملين بالكاتدرائية فقط والمنشدين والمنشدات، وقراء النصوص المقدسة، والقائمين على خدمة ال قداس .

ويرجع ذلك إلى ما تم جمعه من خبرات مع المتطلبات الصحية وشروط الأمان الصحي مؤخرا. وبداية من يوم الأربعاء المقبل سيكون دخول الكاتدرائية متاحا لكل أحد – شريطة أن يكون هناك تسجيل مسبق لاسمه عبر صفحة إلكترونية. وسوف يظل عدد الحاضرين مبدئيا قاصرا على 122 لكل قداس حتى إشعار آخر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا