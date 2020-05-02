لابد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم.. أحد المرتزقة السوريين يكشف جرائم قطر وتركيا في ليبيا|فيديو

نشرت السلطات الليبية، مساء السبت، تسجيلا مصورا لأحد المرتزقة السوريين المقبوض عليهم في طرابلس، كشف فيه سيطرة ضباط تابعين للمخابرات ال قطر ية والتركية على مطار مصراته الليبية.

وقال مرتزق سوري الجنسية يدعى محمود جسمي المرغني، ألقى الجيش الليبي القبض عليه، إن خمسة ضباط من المخابرات ال قطر ية استقبلوهم في مطار مصراته فور وصولهم على طائرة مدنية أقلعت من إسطنبول.

وأردف المرغني في الفيديو الذي نشرته الإدارة العامة للإعلام الخارجي على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن ال قطر يين قالوا لهم “أنتم الآن في ليبيا ولابد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم لتفعلوا ما نأمركم به في ليبيا “.

وأوضح المرتزق السوري، ضباط مخابرات قطر يسيطرون على مطار مصراتة الليبي رفقة أتراك لتنظيم استقدام المرتزقة إلى ليبيا .

وكشف المرتزق السوري، أنه ومعه 103 مرتزقة آخرين جاءوا على متن طائرة أقلعت من إسطنبول وهبطت في مطار مصراته غربي ليبيا ومعهم على الطائرة الأسلحة الخفيفة، بينما أرسلت لهم تركيا الأسلحة الثقيلة عبر البوارج التركية إلى مواني طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وفي اعترافاته كشف المرتزق السوري، أنه وزملاءه يعملون لدى كيان مسلح يدعى “جيش النخبة التركي” ونقلوا من منطقة “حور كلس” مقابل مبلغ ألفي دولار شهريا نظير عملهم كحراسات لقواعد تركية في ليبيا لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 6 أشهر. وأوضح، أنه تم نقلهم إلى منطقة (غازي عنتاب) بالحدود التركية السورية ومنها إلى إسطنبول بطائرة عسكرية لتقلهم طائرة مدنية من مطار إسطنبول إلى مطار مصراته.

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