تقرير طبي أميركي يرجح انتشار “كورونا” لأكثر من عام ونصف

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رجح تقرير صادر عن جامعة مينيسوتا الأميركية مواصلة فيروس كورونا الجديد انتشاره خلال فترة زمنية تتراوح بين 18 شهراً وعامين- أي حتى موعد إصابة ما بين 60 و70 بالمئة من السكان

التقرير الذي أعدّه مركز تابع للجامعة ومختص في دراسة الأمراض المعدية، نصح الحكومة الأميركية بالاستعداد للسيناريو الأسوأ الذي قد يتضمّن موجة ثانية وقوية من الإصابات خلال فصليْ الخريف والشتاء المقبلين.

ويشير التقرير إلى أن الناس ستموت بسبب الفيروس “حتى في حال تحقّق أفضل السيناريوهات الممكنة” مؤكداً أن كورونا لن “يتوقف” حتى إصابة ما بين 60 و70 بالمئة من السكان به.