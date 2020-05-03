الكونجرس يرفض عرض ترامب لفحوصات كورونا.. وأمريكا تسجل 1435 وفاة

رفض زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، السبت، عرضا من إدارة الرئيس دونالد ترامب ، لإجراء فحص سريع لفيروس كورونا المستجد لأعضاء مجلس الشيوخ ، فيما سجلت الولايات المتحدة 1435 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وذكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان مشترك، أن “الكونجرس يرغب في مواصلة توجيه الموارد نحو مؤسسات الخطّ الأول، على غرار المستشفيات”.

ويعود أعضاء مجلس الشيوخ المائة إلى واشنطن الإثنين، للمشاركة في جلسة عامة عقب العطلة البرلمانية التي انطلقت نهاية مارس ومُدّدت بسبب الوباء.

من جهتها، أشارت بيلوسي، إلى أنّ “أعضاء البرلمان لن يعودوا إلى العمل قبل الأسبوع المقبل على الأقلّ، وفقا لتوصيات طبيب المؤسسة”.

وأعلنت إدارة ترامب الجمعة، إرسال أجهزة اختبار متنقلة إلى مجلس الشيوخ لإجراء فحوص كورونا سريعة.

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