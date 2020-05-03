الرئيس الجزائري تبون ينعي المطرب الكبير إيدير

نعى الرئيس الجزائر ي عبد المجيد تبون ال مطرب الجزائر ي الكبير “إيدير” الذي توفى الليلة الماضية.

وقال الرئيس تبون – في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الأحد – “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائر ي وصاحب السمعة العالمية، وبهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي ال مطرب الجزائر ي ايدير واسمه الحقيقي حميد الليلة الماضية بأحد مستشفيات (باريس) عن عمر ناهز 71 عاما، إثر مرض ألزمه الفراش في الأونة الأخيرة.

وولد إيدير عام 1949 بقرية ايت لحسن بولاية تيزي وزو (شمال شرق) و اظهر اهتماما بالفن والطرب منذ الصغر حيث بدا تعلم العزف على الجيتار مع متابعة دارسته في تخصص الجيولوجيا .

وبدأ الفنان الراحل مشواره الغنائي عام 1973 واشتهر باغنية “ابابا ينوبا” المستمدة من الاساطير و التراث القبائلي تبعتها أغاني أخرى لا تقل شهرة و شعبية قادته الى العالمية منها “ازواو سمندل اوراغ ” و “اسندو ” وقد أصدر أخر ألبوماته عام 2017.

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