جونسون: الحكومة وضعت خطة طوارئ لوفاتي عندما تدهورت حالتي الصحية بسبب كورونا

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، في مقابلة مع صحيفة “صن”، أن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا .

ونقلت ال صحيفة عن جونسون قوله “كانت لديهم إستراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين.. كانت لحظة صعبة، لن أنكرها”.

وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون “كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة”.

وقال، إن الأطباء ناقشوا وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا