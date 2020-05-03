جونسون: الحكومة وضعت خطة طوارئ لوفاتي عندما تدهورت حالتي الصحية بسبب كورونا

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، في مقابلة مع صحيفة “صن”، أن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا .
ونقلت ال صحيفة عن جونسون قوله “كانت لديهم إستراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين.. كانت لحظة صعبة، لن أنكرها”.
وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون “كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة”.
وقال، إن الأطباء ناقشوا وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
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