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الصين تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البلاد سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن إحدى الحالتين قادمة من الخارج. وسجلت الصين حالة واحدة قادمة من الخارج في اليوم السابق ولم تسجل أي حالات إصابة في الداخل.
وسجلت اللجنة أيضا 12 حالة دون أعراض أمس السبت هبوطا من 20 حالة دون أعراض في اليوم السابق.
وبلغ عدد حالات ال إصابة المؤكدة في الصين 82877. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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