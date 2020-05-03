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طائرة استطلاع أمريكية تحلق في سماء طرابلس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

انطلقت صباح أمس طائرة لوكهيد الاستطلاعية EP-3E “Aries II ، التابعة للبحرية الأمريكية، من خليج سودا الواقع في الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت اليونانية، لتقوم بمهمة ISR الجديدة لمراقبة الأجواء الليبية.

وبحسب موقع «ايتاميل رادار» الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، فإن الرحلة استغرقت أكثر من أربع ساعات غرب ليبيا (فوق طرابلس)، وتشير التسمية لهذه المهمة إلى ثلاث مهام أساسية هي المخابرات والمراقبة والاستطلاع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طبعا بالتنسيق مع الجيش الوطنى فى منطقة حظر الطيران والا تسقط كما حدث من قبل

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  • هيا ياامريكان اردوغان انهى مهمته بنقل الدواعش والقاعدة وجاء دوركم للتدرب على استهدافها بطرابلس وغربها

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