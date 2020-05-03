ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 174 حالة فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 174 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 151 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 4880 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 168 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1424 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 36081 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسؤولية.



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