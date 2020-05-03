أفغانستان تتهم إيران بإغراق 38 مهاجرا أفغانيا على الحدود

هاجم مسئولون أفغان اليوم الأحد إيران بشدة، حيث اعتبروا قوات الحدود ال إيران ية مسئولة عن إغراق 38 مهاجرًا أفغانيًا، كانوا يسعون لدخول البلاد.

ويواجه المسئولون ال إيران يون اتهامات بإجبار نحو 50 مهاجرا على النزول في نهر على الحدود بين إيران وإقليم هيرات بغرب أفغانستان أمس السبت.

وقال أحمد كارخي، العضو بمجلس الإقليم إن 12 شخصا تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، مضيفا أنه تم انتشال سبع جثث من النهر في منطقة جولران.

وأضاف أن نحو 31 شخصا اختفوا ولا أثر لهم.

واتهم سيد وحيد قاتالي حاكم إقليم هيرات القوات الأمنية ال إيران ية في تغريدة بالتسبب في موت المواطنين الأفغان وكتب: “مواطنينيا، الذين وضعتموهم في النهر، لم يكونوا أسامة بن لادن. يوما ما سوف نسوى هذا الأمر”. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إنه تم تعيين وفد بقيادة نائب وزير الشئون السياسية للتحقيق في الواقعة، متعهدا باتخاذ الإجراءات” الضرورية”. ولم تعلق الحكومة ال إيران ية على الحادث حتى الآن. من جانبها، طالبت حركة طالبان أفغانستان الحكومة ال إيران ية بمعاقبة منفذي الواقعة، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

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