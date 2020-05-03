اطلاق عملية تحاليل كورونا العشوائية في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد على صفحتها على «فيسبوك» البدء في إجراء المسح العشوائي في بنغازي للكشف عن الفيروس، أمس السبت.

وقالت اللجنة أنها قامت بسحب عينات 50 شخصا على أمل الوصول إلى 600 عينة مؤكدة على أن اختيار العينات يتم بناء التعداد السكاني لسنة 2016 ليستهدف كل الأعمار من الجنسين.

وأشارت اللجنة إلى أن المسح قد بدأ يوم أمس بخمسة فرق في الميدان بمناطق: السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة حيث تم توزيع الفرق بطريقة عشوائية.

ونوهت اللجنة الى تجاوب من المواطنين في هذه الأحياء بشكل إيجابي.

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