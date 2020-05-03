حصيلة جديدة للمتعافين والمصابين بفيروس “كورونا” في السعودية

الرياض 03 مايو 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي المتعافين من فيروس “كورونا” المستجد بلغ 4134 حالة، فيما سجلت 1552 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة – عبر صفحتها الرسمية في تويتر – إنه تم تسجيل 369 حالة تعافي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة، وتسجيل عدد 1552 إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، إلى جانب 8 حالات وفيات جديدة، وبذلك يبلغ عدد المصابين الإجمالي في السعودية 27011، إضافة إلى 184 حالة وفاة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت السبت، عددًا من القرارات الجديدة؛ظ في ضوء توصيات الجهات الصحية بشأن التعامل مع كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية – بحسب وكالة الأنباء السعودية – إنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

كما تقرر استمرار عمل الأنشطة المُستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وتقرر أيضًا؛ تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من يوم الأحد حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

كما كشف المصدر أنه تقرر السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وأكدت الداخلية السعودية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيّد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. (وال- الرياض) ر ت

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