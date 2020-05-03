تقرير: ليفربول أبرز المرشحين لضم كوليبالي.. ولوفرين جزء من الصفقة

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت فإن نابولي على استعداد للنظر للعروض الخاصة بالمدافع السنغالي.

وأوضح التقرير أن نابولي لن ينظر لسعر أقل من 100 مليون يورو وهو أقل مما طلبه النادي الموسم الماضي مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول هو المرشح الأبرز لضم المدافع السنغالي حال خروجه من نابولي.

وكشفت لاجازيتا ديللو سبورت عن دخول ديان لوفرين كجزء من الصفقة وهو ما سيكون دافعا لنابولي بدلا من البحث عن التعاقد مع مدافع آخر.

ويتم كوليبالي 29 عاما في يونيو المقبل وهو مرتبط بتعاقد مع نابولي حتى عام 2023 ولكن لا يوجد شرط جزائي حال رحيله في تعاقده مع نابولي.

وكان نابولي قد دعم صفوفه بالمدافع السنغالي قادما من الدوري البلجيكي في 2014 مقابل 7.5 مليون يورو.

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