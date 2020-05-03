الحكومة الجزائرية تُعيد إغلاق المحلات التجارية في 11 ولاية

الجزائر 03 مايو 2020 (وال)- قررت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.

هذا وكان يوم السبت الماضي، قد أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس “كورونا” المستجد.

في حين ذلك، قررت سلطات البلاد من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي، اعتبارًا من الجمعة الأول من شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي، إضافة إلى رفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وحتى الآن، سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة، كما تماثل 1872 شخصًا للشفاء. (وال- الجزائر) ر ت

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