تعرف على حجم خسائر الطيران الليبي بسبب كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عز الدين المشنون اليوم الأحد عن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.

وقال المشنون أن الخسائر قد بلغت أكثر من 70مليون دينار مطالبا الحكومة بالتدخل لدعم شركات الطيران المملوكة للدولة عن طريق “القابضة” من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية “المناولة” وشركة خدمات التموين.

و أكد المشنون أن الخسائر تشمل توقف حركة الطيران بالإضافة لخسائر المرتبات وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.

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