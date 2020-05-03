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تعرف على حجم خسائر الطيران الليبي بسبب كورونا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عز الدين المشنون  اليوم الأحد عن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.

وقال المشنون أن الخسائر قد بلغت أكثر من 70مليون دينار مطالبا الحكومة بالتدخل لدعم شركات الطيران المملوكة للدولة عن طريق “القابضة” من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية “المناولة” وشركة خدمات التموين.

و أكد المشنون أن الخسائر تشمل توقف حركة الطيران  بالإضافة لخسائر المرتبات وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • – اغسل يديك قبل الاكل وبعده –
    اغسل يديك عند دخولك للمنزل –
    انزع حذاءك قبل ان تدخل الباب –
    اغسل إسنانم بالفرشاة والمعجون …!!!
    لاحول ولا قوة الا بالله – !!!!
    استصغار العقول للناس …وتفاهة حقيقة وكانهم يضنون بان الناس سذج مثل الأطفال وأغبياء لهذا الحد ..!!!!
    يعني بصراحة – لو مرض ناس في دولة معينة بسبب الزنا وشرب الكحول والمخدرات والسحاق والاختلاط الغير محتشم في البارات ومحلات شرب للشيشة وغيره –
    هل يعني ذلك ان كل دول العالم حتكون مصابة بنفس المرض …؟!!!…..
    هذا استهتار بعقول الناس وظلم وغباء في نفس الوقت – ًالان حتى الرياضة الآي تجلب السعادة والصحة للإنسان تم منعها في النوادي المغلقة – والصلاة مصدر الراحة والنقاء الروحي والنفسي والعاطفي وخاصة في هذا الشهر تم منعها باغلاق المساجد –
    هل هناك من يعتقد ان العلمانيين والملحدين وتجار الأزمات هم من يقفون وراء كل هذه السخافات والمصاءب التي لا يوجد لها منطق او يقبلها عقل ..؟!!! …..
    لماذا الأمريكيين ينظمون الى الجيش الامريكي بهذه الكثافة ..؟!!
    حتى الرياضيين ينظمون الجيش الامريكي وبشكل غير مسبوق .؟!!!

    الى الان تمت عمليات حقن مواطنون أصحاء بهذا الفيروس في بعض المناطق دون اي رقابة أمنية او رعاية لحقوق الانسان – او تدخل أمني لحماية المواطنين – ان كُنتُم تعتقدون ان كل هؤلاء الأطباء والممرضات هم ملاءكة فأنتم مخطئون تماما …..فهي مؤامرة للربح ومحاولة تفشيل ادارات دول اخرى –
    هولاء مجرمون ويعملون لصالح شركات راسمالية تستخدم الناس كفءران تجارب لعمليات نقل الأمراض للإنسان والبحوث الدواءية والربح الراسمالي لهذه البحوث .
    والضحايا هم المواطنون الذين يدفعون تكاليف هذه الأبحاث والتجارب – وكذلك ادارات الموسساتً الوطنية . وفي اخر المطاف سيقولون لكم اسفون – لا يوجد كورونا – انما فقط أردنا سلامتكم – !!!!

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