ماتيراتزي يكشف الحوار الكامل مع زيدان قبل النطحة الشهيرة

إيطاليا كانت متعادلة مع فرنسا بهدف لكل طرف من توقيع بطلي الواقعة في نهائي كأس العالم 2006، وبينما اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، كان زيدان يعيش دقائقه الأخيرة كلاعب كرة قدم، إذ سيعتزل بعد نهاية البطولة.

إلا أن الدقيقة 110 جلبت لحظة صادمة، عندما التفت زيدان فجأة نحو ماتيراتزي، ونطحه برأسه، فلم يتردد الحكم هوراثيو إليثوندو في طرد زيزو بعد مراجعة مساعده.

وبعد 14 عاما، يعود ماتيراتزي للحديث عن الواقعة خلال بث مباشر عبر إنستجرام، وهذه المرة يوضح بالتحديد العبارة التي استفزت زيدان.

وصرّح بطل العالم 2006: “لم أكن أتوقع رد فعله، وبصراحة هذا ما أنقذني، لو تنبّهت لما سيفعله، لانتهى بنا الأمر في غرفة خلع الملابس سويا”.

وأوضح: “كنت أراقبه بشكل لصيق في تلك المباراة، واعتذرت له بعد أحد التدخلات، لكن ردود أفعاله كانت سيئة وظل عابثا”.

وأكمل: “في الوقت الإضافي، قال لي: لو أردت، فسأعطيك قميصي بعد قليل”.

وأتم: “لأرد عليه قائلا: أفضّل أن تعطيني شقيقتك”.

وتعد هذه التصريحات مختلفة عما قاله ماتيرازتي من قبل، إذ صرّح في وقتٍ سابق أنه قال لـ زيدان: “يمكنك إعطاء القميص إلى شقيقتك”.

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