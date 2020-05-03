بهدوء . عن جائحة التصحير والتصحّر والصحراء (2) … بقلم / البانوسى بن عثمان

كنت احاول ان اقول في ما تناولته من تحت هذا العنوان . بان التصْحير والتصحّر والصحراء . قد يتخذ صيغة مركّبة . على غير تلك الاولية التى انتجتها الطبيعة . فى هيئة تصّحير وتصحْر وصحراء . وما ابدعته الحياة عليها من ثقافة صحراوية . في خطوة اولية من الحياة لعبور المتاهة الصحراوية . الى عالم ما بعد الصحراء .

ولكن قد يذهب عقل ما بعد الصحراء . بعدما انعتق من ملاحقة دابته فى متاهتها الصحراوية . ولإمر في نفسه . الى صياغة التصحير والتصحر والصحراء . بالاتكاء على ما ابدعه علم ما بعد الصحراء . في مجالات علم الانسان . والنفس . والاجتماع . والاتجاه بهذه العلوم . نحو صياغة وبرّمجة (عقل ما) في آلياته وضبط قنوات مخرجات تفكيره . من خلال تغذية هذا العقل المسّتهدف . بكل ما يساعد على استدراجه الى الصحراء و متاهاتها . وذلك بجعل المفردات والمفاهيم الصحراوية برموزها وايقوناتها . دائمة الحضور في تلافيفه . ليضل بذلك . حبيس الصحراء اليباب . ولينتج اليباب . ويضيف اليباب الى اليباب .

وربما الشاهد الفاقع على ذلك . في جغرافيات شرق المتوسط وجنوبه . ما عرف في تاريخ هذا الفضاء الجغرافى بمعاهدة (سايس – بيكو) في وجهها الإنجليزي تحديدا . وبأيقونته العتيدة . والتى صارت تعرّف به وبشخص لورنس العرب .

فقد استطاع الانجليز من وضع يدهم على هذا الفضاء الجغرافي الواسع . وتمكنوا من استغلال موارده الطبيعية والبشرية وموقعه الجغرافى الهام ووظفوها جميعها . بعيدا عن فضاء شرق المتوسط وجنوبه . ولصالح بلادهم .

كل هذا جاء بعدما تداكا هؤلاء . على أعرابي شرق المتوسط وجنوبه حينها . واقنعوه باعتلاء راحلة بعيره والقتال فى صفوفهم . وبعدما صار ومند ذلك الحين . جل شرق المتوسط وجنوبه فى قبضتهم . صار هذا الأعرابي وبعيره وصحرائه فى قبضتهم ايضا .

فقد تمكنوا من تحقيق ذلك . بالاجتهاد وبدون كلل . على استدعاء ثقافة التصحير والتصحر والصحراء . بوجهيها المعنوي والمادي . الى الفضاء الجغرافى لشرق المتوسط وجنوبه . والعمل بكل السبل على توّطينها وتجّذيرها فى هذا الفضاء الحيوي . والذى سيدر عليهم بالكثير . ما دام هذا الأعرابي مشبّع بثقافة التصحير والتصحر والصحراء . يجوب بها ومن وراء بعيره فضاءاتها الواسعة .

ولقد حافظوا على استمرارية كل هذا . وعلى امتداد هذه الفترة الزمنية المديدة . التى قد تصل الى قرن من الزمان . بالاجتهاد على تجديد وادامة ادواتهم المنّتجة . لأساليب وطرق جديدة . تتمكن بها هذه . من استدعاء واستدراج . التصحر والتصحير والصحراء . الى فضاء شرق المتوسط وجنوبه الحيويين . وايضا بالانتباه والعمل على الوقوف فى طريق كل السبل . التى قد تساعد وتنبه هذا الأعرابي . وتدفعه نحو الخروج من متاهة الصحراء التى تنّتجه ويُنّتجها .

فها نحن نعايش احد ارهاصات شرق المتوسط وجنوبه . للقفز بنفسه الى خارج دائرة التصحير والتصحر والصحراء . ولكن وفى المقابل نشاهد ونحس بالعراقيل . التى لا تقف ولا تكل عن اعتراضه . وتجتهد بكل ما لديها فى استنزاف طاقته . فى محاولة منها للوصول الى ترويضه . وثم لجّمه وجره الى تصحّره وصحرائه .

فما محالة جر الليبيين والذهاب بهم الى مؤتمر الصخيرات . والانتهاء به وبهم الى اجسام موازية لخياراتهم الوطنية . ما هى الا احد المحولات . لتفريغ اجتهادهم من ابعاده ومضامينه الانسانية . فى سعيهم نحو التاسيس لدولة المواطنة . ومن ثم استدراجهم من جديد .الى فضاء التصحير والتصحر والصحراء فى احد وجوهه العديدة .

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