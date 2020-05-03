بريطانيا تسجل 381 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 28 ألفا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا اليوم الأحد، تسجيل 381 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 28 ألفا و446 حالة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف كشف أن الحكومة أجرت 76496 اختبارًا لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أقل بكثير من هدف 100 ألف اختبار الذي حددته.

وقال إن الحكومة تعهدت بتقديم 1.6 مليار جنيه استرليني إضافية للمجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا لدعم “خدمات المواجهة الأساسية” بما في ذلك الرعاية الاجتماعية للبالغين.

وأوضج جوف أيضًا أن “تخفيف قيود الإغلاق” سيكون “مرحليًا” ولن يكون انتقالا مباشرا.

وبلغ اجمالي الاصابات المؤكدة في بريطانيا 186 ألفا و599 شخصا.. فيما لم ترد اي تقاير بشأن أعداد المتعافين في المملكة المتحدة حتى الآن.

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