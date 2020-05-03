إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لها من الوفيات جراء فيروس كورونا

سجلت إيطاليا ، 174 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر، الذي من المقرر البدء في تخفيفه يوم غد.

وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الحجر في 10 مارس الماضي، شارحًا لـ60 مليون إيطالي، أن هذا الإجراء الذي كان طبق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.. حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد.

وأودى الفيروس بحياة نحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق المعطيات الرسمية، لكن الأرقام تظهر تحسن إدارة الوباء خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع الضغط على النظام الصحي.

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