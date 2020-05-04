ترامب: مصل فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر قناة فوكس نيوز ، إنه “يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام”، وذلك وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

ويعقد الرئيس الأمريكي، مؤتمرا افتراضيا ينقله التليفزيون مساء أمس الأحد، بتوقيت واشنطن، ليرد خلاله على أسئلة من الصحفيين حول تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، فإن وقائع المؤتمر تذاع على شبكة ” فوكس نيوز ” من واشنطن الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة، ويحمل عنوان “أمريكا معا: العودة إلى العمل” .

وقالت الشبكة، إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء. ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة حول الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

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