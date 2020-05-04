تبادل إطلاق نار بين الكوريتين في المنطقة الحدودية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يوم الأحد أنه تم إطلاق عدة طلقات نارية من جانب كوريا الشمالية تجاه نقطة حراسة تابعة لكوريا الجنوبية داخل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن اطلاق النار وقع في الساعة 0741 من صباح الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية (السبت 2241 بتوقيت جرينتش)، ما دفع الجيش الكوري الجنوبي لبث تحذيرات وإطلاق طلقات تحذيرية مرتين تجاه الشمال بموجب المبادئ التوجيهية، وفقا لهيئة الأركان الكورية .

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إنه يبدو أن الطلقات القادمة من الشمال غير متعمدة، بحسب يونهاب.

ونقل عن ضابط بالجيش قوله إنه في هذا الوقت من اليوم من الشائع بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين تبديل الورديات، وأن الطقس كان ضبابيًا في ذلك الوقت.

لكن وكالة يونهاب أضافت أنه لم يكن هناك رد من بيونج يانج بشأن هذا الأمر. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعتقد أن تبادل إطلاق النار بين الكوريتين كان “عرضيا وغير مقصود “. وأضاف: “نعتقد أن إطلاق النار كان عرضيا وغير مقصود . الكوريون الجنوبيون ردوا على إطلاق النار.. وحتى الآن يمكننا القول إنه لا توجد خسائر في الأرواح من كلا الجانبين”. وتفصل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام رسمي. ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية عن أول ظهور علني للزعيم كيم جونج أون منذ أسابيع.

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