ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 10801 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية بـواقع 8 أشخاص اليوم الإثنين، وجميعهم من القادمين من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة من الإصابة لانتقال العدوى داخليا.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بكورنا المستجد سجل 10801 حالة بزيادة 8 حالات حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، إلى أن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من 20 حالة لليوم الـ17 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.

وذكرت أن جميع الإصابات الجديدة الثماني وسط الوافدين، اكتشفت 4 حالات منها خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، والـ4 الاخرى أثناء الحجر الذاتي في إنتشون وأولسان وكيونجي وإقليم جولا الجنوبي كل على حدة. ولم تسجل أي حالة إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 252 بزيادة حالتين جديدتين . وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 34 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9217 حالة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1332 شخصا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا