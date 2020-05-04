إطلاق المنصة التعليمية قبل منتصف مايو الجاري

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري،مسؤولي الوزارة القائمين على مشروع تدشين المنصة التعليمية بضرورة العمل على إطلاق المنصة قبل منتصف مايو الجاري وذلك في اجتماع عقد أمس الأحد حضره كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام وأمين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير مكتب شؤون الوزارة وممثلين عن شركة «ميكروسوفت» في ليبيا.

وطالب العماريبضرورة تكثيف الظهور الإعلامي عبر وسائل الإعلام لتعريف الطلاب بكيفية التسجيل في المنصة وتوضيح الخدمات التي تقدمها وأوجه الاستفادة منها.

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