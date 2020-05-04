ايوان ليبيا – وكالات :

قرر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد عبدالله الطاهر، تشكيل مجلس تسييري جديد لبلدية سبها خلفًا للمجلس المنتخب.

ويتكون المجلس التسييري الجديد من صالح محمد أبوعزوم كرئيس، وغيث أحمد إمحمد سالم نائبًا للرئيس وعضوية كل من عبدالسلام محمد دربال وإبراهيم أحمد علي وعبدالباسط الصديق أبوجناح ومحمد صالح أبوالنيران وسلطانة عبدالله قدوري.

وتم تجميد أعمال المجلس البلدي لبلدية سبها وذلك للأسباب الواردة في كتاب نائب رئيس المجلس الرئاسي» رقم (346) المؤرخ في 28 أبريل 2020 بشأن تشكيل مجلس تسييري لبلدية سبها.

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