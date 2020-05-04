العلاقة بين حالة الطوارئ ومنظومة النقد الأجنبي

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، لرئيس المجلس الأعلي للقضاء المشروعية التي يمنحها قرار إعلان حالة الطوارئ للسلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وذلك اثر مخاطبة المجلس للمصرف المركزي بشأن إعادة فتح منظومة مخصصات الأفراد بالنقد الأجنبي على أن يباع الدولار بمقدار 5 الاف دولار للفرد.

و أوضح الكبير أن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها الإعلان حالة الطوارئ يجب ألا تكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة من بينها عدم التعسف في استعمال الحق والفصل بين السلطات لضمان الاستدامة المالية.

وأضاف الكبير أن تأسيس حالة الطوارئ جاء فقط لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن رئيس المجلس الرئاسي قد تطرق لمسائل أخرى لادخل لها في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا من بينها المطالبة بصرف المرتبات بدون اعتماد الترتيبات المالية و طلبه بشأن فتح منظومة النقد الأجنبي بالتزامن مع توقف تصدير النفط وانهيار أسعاره عالمياً.

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