اخبار

الجزائر.. ..من يعطّل الحل في ليبيا …من يحارب ترتيب البيت المغاربي؟؟.. لنجرّب قول الحقيقة … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الجزائر.. ..من يعطّل الحل في ليبيا …من يحارب ترتيب البيت المغاربي؟؟.. لنجرّب قول الحقيقة … بقلم / محمد الامين

الجزائر عمق طبيعي وجيوسياسي لليبيا، ولا يمكن لجيوبوليتيكا المغرب العربي أن تتعايش مع حالة عداء جزائرية ليبية أو تتصالح مع مشهد فوضوي أو دموي على الحدود الجزائرية الليبية.. هذا باختصار ما لم يقله الرئيس الجزائري تبّون باللفظ، ولكنه أعرب عنه بمفردات مختلفة وبلهجة فيها من الحزم والمرارة ما فيها.. ستتغافل الأطراف الداخلية وتتجاهل الدول الإقليمية الداعمة لمساعي الحلّ السلمي والمعرقلة لها على حدّ سواء عمق هذه التصريحات، وخصوصا منها عبارة “لا شيء يمكن أن يحدث من دوننا”، والتي قالها تبّون باللهجة العامية في معرض حديثه إلى فضائية النهار المحلية.

الحقيقة التي يعترف بها العقلاء، وينكرها المناكفون، ويحاول أن يقفز عليها أصحاب الأجندات والمصالح، المتدخلون من وراء البحار والصحاري في الشأن الليبي، هي أن قضية ليبيا تمس عمق الأمن القومي الجزائري والتونسي والمصري والموريتاني والمغربي.. لكنها ليست قضية امن قومي ذات أولوية لأي كان غير هذه البلدان، اذا ما استثنينا البلدان الأوروبية المتوسطية.. وإذا كان من تماسٍّ حقيقي لمصالح البلدان الخليجية على سبيل المثال بهذه القضية، فهو تماسّ اقتصادي ومالي يفترض أن يجعلها أشدّ البلدان الشقيقة حرصا على السلام في ليبيا وليس إغراقها بالسلاح والمرتزقة وبث الفوضى والكراهية باعلامها الموجه وتكريس الجهوية والعداء.. فما تقوم به هو مزيد سكب الزيت على النار، وممارسة دور الوكيل لقوى أخرى لا تريد خيرا ببلد وشعب شقيق..

نحاول كثيرا أن نتحدث عن الحلول ونستعرض الأفكار ونتحسس المعوقات ونتدارس الاحتمالات، لكن الحقيقة أن هنالك مقدار غائب من الشجاعة هو ذاك المتعلق بتحديد الإطار.. نعم.. نحن نتجاهل الإطار الجيوسياسي القريب ونتلمّس أُطُراً بعيدة مصطنعة أو لاتخدم مصالح الشعب الليبي.. يتم هذا على حساب المنطق والحكمة.. ويتم بدافع البروباغندا إلاعلامية وشحن أيديولوجي موجه يقزّم بلدان مغاربية بأهميتها السياسية والديموغرافية والاقتصادية، ويستهين بقدرة تأثيرها على المشهد، وينفخ في المقابل في حجم وقوة وأهمية بلدان أخرى أغرقت الشعب الليبي في الدماء، ودمرت بالاستقطاب فرص الالتقاء والتعايش وخربت النسيج المجتمعي والالتحام التاريخي بين مكونات مجتمعنا..

تحدث الرئيس تبّون عن أمرين هامّين رئيسيين.. أولهما، أن “الجزائر قد كانت قاب قوسين أو أدنى من الحلّ وإطلاق عملية سياسية”.. وثانيهما، أن “الجزائر لم ترسل رصاصة واحدة إلى ليبيا”.. وفي هذا الكلام رسائل متعددة الوجهات والمقاصد..

من العبث المحض التفكير بحلّ سلمي يستبعد الجزائر أو يقصي بلدان المغرب العربي.. ومن العبث كذلك الاعتقاد بأن إخواننا الخليجيين يستطيعون فرض مزاجهم السياسي أو الأيديولوجي أو المذهبي على بلدان تفصلها عنهم بحار وصحاري لمجرد أن لديهم قدرات مالية تسمح لهم بشراء الذمم أو توريد السلاح أو جلب المرتزقة أو تشغيل فضائيات تستطيع التلاعب بالعقول أو تلبّس الحقائق أو تحشد التأييد، ولمجرد أن هنالك داخل بلدنا أنفس ضعيفة وعملاء مستعدون للبيع والتفريط والتآمر، فهؤلاء سيتخلص منهم الشعب الليبي وسيدفع سادتهم الثمن حينها ولاشك..

لا بدّ من تسمية الأشياء بمسمياتها.. فلا دول الخليج بوسعها حل مشكلة ليبيا بمعزل عن حاضنتها المغاربية.. ولا الأتراك بوسعهم فرض أمر واقع يسمح لهم بأن يستبيحوا أرضنا ويعربدوا فيها كما هو الحال اليوم لمجرد أن هنالك مكونا قد مكنهم من ذلك أو ثغرات سياسية وقانونية قد خلقت لهم الفرصة لذلك..

إن الارتباك السياسي والركود الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني الذي تعيشه بعض بلدان المغرب العربي يعود في جزء كبير منه إلى تأثيرات المشهد الليبي.. وهذه البلدان هي الأحرص على حلحلة سلمية للمشكلة في ليبيا لتفادي المزيد من الانعكاسات.. لكن في المقابل، لا تكلف صناعة المشهد المحترب اخواننا في الخليج أثمانا ذات بال على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.. فالدماء تنزف بعيدا عن أراضيهم.. والمهجرون والنازحون والجياع والمشردون والجرحى يتعذبون بعيدا عن حدود هذه الدول التي لا تمنح تأشيراتها إلا لأثرياء الحرب وأمرائها وصغار المغامرين الذين جمعوا ومشطوا ونهبوا ممتلكات الليبيين…

قبل اختتام هذا المنشور، أودّ التذكير بقضية هامة قد تحسم موازين المصالح والتأثير وتعيد الوعي لسياسات بعض البلدان بحجمها على الخارطة الجيوسياسية..

إن ليبيا ذات الـ 7 ملايين نسمة، يحيط بها 100 مليون مصري، و42.3 مليون جزائري، و42.1 مليون مغربي، و12 مليون تونسي، و4 ملايين موريتاني.. يعني باختصار.. 200 مليون دون احتساب الليبيين!! ودون احتساب السودانيين!! فما الذي تمثله بعض دول المنخرطة والمتلاعبة بمصير ليبيا مقارنة بهؤلاء وقياسا بهذه الكتلة السكانية؟؟ ألا يجدر بهم أن يعودوا إلى جادة الصواب، وإلى بالعقل.. وأن يتقوا الله في الأخوة ورابطة العروبة والإسلام؟؟ أم انهم يريدون حسم خلافاتهم وصراعاتهم وكراهيتهم فوق أرض ليبيا وعلى حساب شعوب منطقة بأسرها؟؟!!..

وللحديث بقية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة والجزائر الامين دول الجوار الاشقاء كلها تكره العثمانين الاتراك وكذلك اخوتنا بالخليج اشقائنا بالعروبة والدم:

    استاذ محمد الامين
    في البداية اقتصر بتعريف بسيط
    لاردوغان والعرب
    ماذا قال وهو سبب العداوة وكل مايحدث بليبيا وسوريا بل والعالم

    لقد قال ان شمال افريقيا والعرب ميراث اجدادي

    هذا الشيطان لم يقرأ التاريخ او انه تناسي ان اجداده لعنهم الله خرجوا بالنعال والحرب والطرد
    بعد ان تسببوا في تخلف العرب 400سنه
    كان كل همهم سرقة اموال العرب حتي المهندسين المهره سرقوهم لاستنبول
    بدليل قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة محرر القدس عملوا مثلها بمهندسينا بناة الاهرام باستنبول
    الجزائر بلد المليون شهيد الشقيقة تعلم أن العثمانيين احتلوا بالخيانة قديما شمال افريقيا و أخرونا مئات السنين كما قلت
    ولكى يحقق حلمه الواهم بان شمال افريقيا والعرب ميراث اجداده اللصوص العفنين
    قام بإدارة مؤامرة الصخيرات بالمغرب
    فعند اختيار مجلس رئاسي ل 4 سنوات
    قام بدفع الرشاوي لبعض ضعاف النفوس
    الليبين لاختيار جماعة الاخوان التي ترتمي تحت قدميه بمذله وخزي وعار علي المسلمين لم نجد له مثيل بتاريخنا
    وبالفعل قام السراج بتحويل اموال الليبين
    الي استنبول لسيده اردوغان الذي عينه بالصخيرات باستمرار
    ولم يوافق الشعب الليبي الذي فرضت عليه هذه المؤامرة بهذه العصابة التي قالوا انها معترف بها دوليا مع شركاء السرقة مع اردوغان فالكلب اردوغان عامل قاعدة امريكية علي ارض اغتصبها من سوريا بأجداده اللصوص الي ينتمي اليهم
    واعتمدوا المجلس الحرامي لاموال الليلين علي مليشيات ارهابية تابعة للكلب اردوغان غير الجيش ليحموهم من الليبين
    وعندما قام الشعب يسأل عن قوته وهم اغناهم الله بالبترول ومنهم عايشين في بيوت صفيح
    وكان الجيش الليبي حديث التكوين من كل مكونات ليبيا فطهر بنغازي من الارهابيين
    وكذلك مستعمرات ااوكار الارهابيين بدرنة
    ثم الجنوب وطهرها ايضا وتبقي طرابلس
    وعندما ذهب الجيش ليطهرها تدخل رئس العصابه اردوغان ليحافظ علي سيل الاموال من البترول المنهوب بواسطة
    مجلس السراق اعني السراق لاموال الليبين وأغا
    مع الرغم ان الجيش عرض علي من هو ليبي ان ينضم للجيش
    ولو ان السراج ليبي لوافق ليكون بالبلد نظام ولكن الكلب السراق الذي لم يرض عنه الشعب وعن مؤامرة اردوغان هو من اصل تركي لذلك لم يقبله الشعب الليبي من اول يوم
    وهم يعانون من عصابة الاخوان والسراق صبي اردوغان اللص الجعان لسرقة اموال ليبيا والعرب
    فكيف تقولوا انكم ممكن تحلوا الامر بسهولة
    هل يوافق اردوغان ان يخرج 10000ارهابي واتراك من ليبيا ؟؟؟
    لن يفعل هذا الكلب لانه لايفهم ككل اللصوص الا لغة القوة
    انه بلاء اصاب ليبيا والعرب
    المصيبة انه ضحك عليكم وعمل اتفاقية تجارية لكي يحيدكم عن غوث اخوتنا بليبيا
    فهل لم تفطنوا الي ذلك
    ام لم تفهموا ذلك
    انكم الآن بترككم اردوغان يعبث في ليبيا
    فانتم تساعدوه علي احتلال ليبيا وشمال افريقيا
    هل بلد المليون شهيد مازالت لا تفهم اردوغان وعصابة المجلس الرئاسي
    تلتي اسقطها الشعب وسقطت صلاحتها ايضا منذ عام
    فهى من 2015-2019=4 سنوات
    هل بلد المليون شهيد ادارت ظهرها للشعب الليبي وارضه وتساند اروغان واطماعه المقبله عليكم ايضا؟؟؟
    ألستم في شمال إفريقيا ميراث اجداده؟؟
    ام بلد المليون شهيد الاحرار اصبحوا ناس تانية غير العرب ولا يغاروا علي عروبتهم؟؟؟
    لقد ارسلت للشعب الجزائري رسالة مثل هذه تماما
    ولكن يبدوا ان فهما صعب عليكم
    بدليل تكراركم لنفس كلام الحل ليبي ليبي
    وهناك محتل عثماني يدنس الارض الليبية ليرق بترولها ب 10000 ارهابي
    ولن يخرجوا ابظا الا بقتالهم
    لماذا لانه ميراث اجداد الكلب الواهم اردوغان

    ارجو الرد بعد فهم الرسالة جيدا يا استاذ

    ولا تنس ان العرب كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي
    وخاصة اشقائنا الاوفياء بالخليج وهم والسعودية والامارات والكويت والبحرين وعمان والعراق والاردن وسوريا نصرها الله علي الشيطان اردوغان فهم يطردوا هم وعلي ابواب حدود تركيا نصرهم الله
    واخوتنا بالسودان والمغرب
    ولا ادري لماذا استقبلت الجزائر وتونس الشيطان اردوغان الماكر ؟؟؟
    هل سيتغير موقفهم ويكشروا عن انيابهم مع اخوتهم العرب للص اردوغان؟؟

    ونقول ساعتها تحيا الجزائر وتحيا تونس
    أم
    ستظلون متغافلون مغلقي العينين عما يفعله اللص اردوغان بلبيانا العربيه
    والسلم عليكم ورحمة الله
    شقيق عربي من مصر العروبة

    رد