المملكة المتحدة تستعد لرفع الحجر “على مراحل”

لندن-العنوان

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها تستعد لرفع تدابير الحجر “على مراحل”، وذلك عقب تعرضها لضغوط للكشف عن استراتيجيتها حول استئناف النشاط بعد تسجيل أكثر من 28400 وفاة بكوفيد-19.

ويتوقع إعلان خريطة طريق في الأيام المقبلة من طرف رئيس الحكومة بوريس جونسون الذي درس الأطباء إمكان إعلان وفاته عقب إدخاله العناية المركزة نتيجة إصابته بالفيروس.

وقال وزير الدولة مايكل غوف خلال مؤتمر صحافي “أظن أن علينا أن نعيش في ظل عدد من القيود” حتى اكتشاف لقاح.

وأشار إلى أن الحكومة ستنهي الحجر “على مراحل”، مع إمكان تعليق هذا المسار وفرض قيود مرة أخرى في حال حصلت طفرة في العدوى.

وسجلت الأحد 315 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 28446 وفاة في المستشفيات ودور المسنين والمنازل، وفق الأرقام التي قدمها غوف.

بذلك، تراجع عدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق (621)، لكن الأرقام تشهد عادة انخفاضا خلال نهاية الأسبوع نتيجة تأخر تسجيل الضحايا، لتعود إلى الارتفاع لاحقا. وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 186599 (+ 4339)، وفق غوف.

وبريطانيا التي أعلن مسؤولوها تجاوزها ذروة الوباء هي ثاني أكثر دول أوروبا تضررا بعد إيطاليا.