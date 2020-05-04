سنغافورة تسجل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 657 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 18205 حالات.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة “ماي بيبر” السنغافورية عبر موقعها الإلكتروني، أن العمال الأجانب الذين يعيشون هناك شكلوا 626 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

كما أعلنت حكومة سنغافورة اليوم الإثنين، أنها ستسمح للشركات باستئناف العمل تدريجيا اعتبارا من 12 مايو الجاري.

وقال وزير التجارة والصناعة السنغافوري شان تشون – في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو- “نطالب مختلف الشركات باتخاذ الإجراءات وأن تبدأ الاستعداد الآن، بحيث تكون جاهزة بحلول 12 مايو الحالي ويمكنها استئناف العمل”.

وأشار إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون تدريجية وتصاعدية وسيتم منح بعض القطاعات الأولوية في استئناف العمليات وثمة خطة مرحلية، بحيث تتمكن القطاعات المختلفة من استئناف عملها فور تطبيق إجراءات السلامة الضرورية.. مضيفا “لن نتمكن من فتح بعض منافذ الترفيه الاجتماعي، لكننا نركز على قدراتنا التصنيعية والإنتاجية”.

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