إيران: 74 حالة وفاة و1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال إيران ي كيانوش جهانبور اليوم الإثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد بلغ حتى الآن 98647 والمتعافين 79398 والمتوفين 6277 حالة.

ونقلت وكالة أنباء مهر ال إيران ية عن المتحدث باسم الوزارة قوله إنه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 1223 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 حالة في البلاد.

وأضاف جهانبور: “خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 74 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 آلاف و277 شخصا”.

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