تأجيل معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل

دبي-العنوان

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين.

وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار. وقال المنظمون في بيان “سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول من أكتوبر 2021- 31 من مارس 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة”.

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت في أبريل الماضي بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر هذا العام.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، واستقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب. وكانت الإمارة الخليجية تأمل في استقبال 20 مليون سائح هذا العام قبل تفشي فيروس كورنا المستجد.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

المصدر-وكالات