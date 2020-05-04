رابطة كرة القدم الألمانية تعلن إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا

وخضع لاعبو الدرجة الأولى والثانية لفحوصات فروس كورونا بجانب عدد من أعضاء الطاقم التدريبي والطبي.

وقال البيان الرسمي: “خضع اللاعبون للبروتوكول المعتاد من عزل للمصابين وكذلك للمخالطين”.

وواصل “تم توجيه توصيات بالالتزام بتعليمات النظافة الشخصية اليومية بجانب المسؤوليات المعتادة على كل فرد، بجانب تشكيل قوة عمل طبية في كل نادي لمنع العدوى بطريقة أكثر فاعلية”.

وأكمل “الفحوصات مصممة لمنع العدوى قدر الإمكان، من أجل المشاركة في التدريبات والمشاركة في المباريات، والتأكيد على اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات المسافات بين الأفراد والنظافة الشخصية والمتابعة الدائمة”.

وسيتم إجراء الفحوصات مرة أخرى هذا الأسبوع، وقد يكون هناك نتائج إيجابية أكثر خاصة وأن تلك الفحوصات ستستبعد احتمالية وجود فحوصات “سلبية خاطئة” التي قد تبدو سلبية وهي ليست كذلك.

وتأتي تلك الفحوصات كخطوة من الاتحاد الألماني لكرة القدم من اجل تقديم التأمين الكافي لحماية اللاعبين فيما يخص استئناف التدريبات وربما المباريات.

وتوقف البوندسليجا في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 160 ألف شخصا في ألمانيا.

وستجتمع رابطة الدوري الألماني مع مسؤوليين حكوميين خلال يومين لحسم الموعد النهائي لعودة الدوري.

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