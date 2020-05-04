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سانا: استشهاد 9 من عناصر الشرطة السورية إثر هجوم إرهابي على ناحية المزيريب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، استشهاد تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا-ناحية المزيريب ، إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم وتم نقل جثامين الشهداء إلى المشفى الوطني في درعا.
وأوضح قائد شرطة درعا العميد ضرار مجحم الدندل – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية – أن مجموعة إرهابية مؤلفة من 50 إلى 60 مسلحًا بأسلحة خفيفة ناحية المزيريب حيث باغتوا عناصر الناحية وأطلقوا عليهم النيران ما أسفر عن استشهاد 9 من العناصر، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستتم ملاحقة الجناة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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