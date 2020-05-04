فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتسجيل 25 حالة تعافي

أعلنت فلسطين ية.aspx’> وزيرة الصحة ال فلسطين ية مي الكيلة ، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين ب فيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصابًا، بعد تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة السموع بمحافظة الخليل، ومدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الكيلة ـ خلال الإيجاز الذى أوردته وكالة الأنباء ال فلسطين ية “وفا”، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين ، اليوم، أنه جرى تسجيل 25 حالة تعافي من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة، منها 15 حالة تعافي من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعافي في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

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