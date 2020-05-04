صور تفصيلية تظهر شكل فيروس “كورونا”داخل الأمعاء

لندن 04 مايو 2020 (وال)- كشف علماء بريطانيون الإثنين، النقاب عن أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس “كورونا” المستجد، الذي أودى بحياة مئات الآلاف في مختلف دول العالم.

هذا وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن فريقًا من كلية علوم الحياة بجامعة دندي، نشروا صورًا هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية للفيروس.

واشتغل علماء كلية علوم الحياة مع معهد هوبريخت في أوترخت والمركز الطبي بجامعة إراسموس في روتردام، وجامعة ماسترخت لعزل وتحليل الصور.

وتظهر الصور؛ التي التقطت باستخدام مجهر قوي، شكل وتكوين جزيئات “كوفيد-19” داخل الأمعاء البشرية، وطريقة انتشاره وتكاثره.

واكتشف العلماء أن فيروس “كورونا” المستجد، يُمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

وقال الباحثون إن هذه النتائج؛ يمكن أن تُفسر سبب مواجهة ما يقرب من ثلث مرضى كورونا أعراضًا في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.

وقال عالم الأحياء البروفيسور جايسن سويدلو : “نحن متحمسون لنشر مجموعات من البيانات الجديدة المهمة بشأن هذا الفيروس، والتي يمكن للباحثين من مختلف الدول الاستفادة منها”.

وأضاف البروفيسور جايسن سويدلو: “نحتاج بشكل عاجل للعمل معًا، لمعرفة المزيد عن هذا المرض، لنصبح قادرين على معالجته، أو على الأقل السيطرة عليه”.

يُشار إلى أن فيروس “كورونا” المستجد أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف شخص، وأودى بحياة بنحو 247 ألفًا حتى الآن. (وال- لندن) ر ت

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