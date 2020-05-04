الأردن لم تُسجل أي إصابات بفيروس “كورونا” لليوم السابع تواليًا

عمان 04 مايو 2020 (وال)- أعلن الأردن اليوم الإثنين، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد داخل المملكة لليوم السابع على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت السلطات الصحية في 4 إصابات بالفيروس، لأشخاص قادمين من خارج المملكة، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 465.

وقالت السلطات الصحية إن المصابين الأربعة هم سائقي شاحنات، وتم تسجيل إصابتهم في مناطق حدودية.

وكثفت الحكومة في الآونة الأخيرة، خطواتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد تراجع كبير وصل إلى درجة الصفر في أعداد مصابي فيروس “كورونا”.

كما سمحت الحكومة الأردنية لمعظم الشركات بالعودة للعمل، بعد إجراءات عزل عام صارمة لنحو شهرين، مع تفاقم التأثير الاقتصادي وتزايد المخاوف من تسريح العمال والإفلاس. (وال- عمان) ر ت

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