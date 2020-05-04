اخبار

تفعيل عمل جهاز الشرطة الزراعية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

 قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية عقيد ” عبد الباسط سلامة ” بزيارة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بطرابلس التقى خلالها وزير الزراعة المهندس ” عبد الباسط الغنيمي ” ووكيل الوزارة المهندس ” فتحي بيرام ” ناقش خلالها همية وضرورة تفعيل عمل جهاز الشرطة الزراعية .

وتم الاتفاق على وضع آلية عمل بين الجهاز والوزارة بهدف منع التعدي على الغابات وأملاك الدولة وحصرها ومتابعة التراخيص المتعلقة بالآبار وتحليل المياه ، وكذلك متابعة الصيدليات البيطرية .

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية متابعة عمليات نقل المشاتل بين المدن والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع تنقل الآفات الزراعية بين المدن ، إضافة إلى متابعة دخول المبيدات الزراعية ومنع وضبط المحظورة منها

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك