ايوان ليبيا – وكالات :

قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية عقيد ” عبد الباسط سلامة ” بزيارة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بطرابلس التقى خلالها وزير الزراعة المهندس ” عبد الباسط الغنيمي ” ووكيل الوزارة المهندس ” فتحي بيرام ” ناقش خلالها همية وضرورة تفعيل عمل جهاز الشرطة الزراعية .

وتم الاتفاق على وضع آلية عمل بين الجهاز والوزارة بهدف منع التعدي على الغابات وأملاك الدولة وحصرها ومتابعة التراخيص المتعلقة بالآبار وتحليل المياه ، وكذلك متابعة الصيدليات البيطرية .

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية متابعة عمليات نقل المشاتل بين المدن والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع تنقل الآفات الزراعية بين المدن ، إضافة إلى متابعة دخول المبيدات الزراعية ومنع وضبط المحظورة منها

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